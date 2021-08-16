إنفوجراف.. برنامج تطوير البلاستيك لتشغيل الخريجين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البيئة بدء تنفيذ مبادرة "تطوير بلاستيك مصر" لجمعية بدر ظاهر للتنمية المجتمعية لدعم شباب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، والتى تم إطلاقها شهر يونيو الماضى بمحافظة الغربية تحت رعاية وزارة البيئة وذلك من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة.





والإنفوجراف التالى يوضح شروط الاشتراك فى برنامج تطوير البلاستيك لتشغيل الخريجين.

وأضافت وزارة البيئة أنه سيتم إطلاق الاعلان الرسمى للبرنامج التدريبى للمبادرة خلال شهر اغسطس الجارى على مواقع التواصل وعلى مدار 15 يوما متضمنا تدريب نظرى وآخرعملى "دراسات عملية وزيارات ميدانية" لتمكين الشباب من الخريجين الجدد ورواد الأعمال للتسجيل والمشاركة.

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