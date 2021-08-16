ننشر دليل التعليم العالى الإرشادى للقبول الإلكترونى بالجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة توفير الإرشادات والمعلومات التى تُيسر على الطلاب اجتياز اختبارات القبول الإلكترونى الموحد بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة).





وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أصدر تساؤلات واستفسارات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة، وعرضها على الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، ومسؤولى القبول الإلكترونى الموحد بالجامعات الأهلية، للمراجعة.

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات القبول الإلكترونى للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، فى شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها.. للاطلاع على جميع الشروق وكل ما يخص الجامعات الأهلية اضغط هنا