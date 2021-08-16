/645551/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-محمد-كمال-صنف-من-ضمن-أفضل-5-لاعبين-في-ألعاب-القوى-تاريخ-حافل-في-دورات-الألعاب-البارالمبية

تأهل محمد كمال بطل مصر في رياضة ألعاب القوى، إلى النسخة القادمة من دورة الألعاب البارالمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويشارك كمال مع البعثة المصرية، التي تنافس في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

وبمناسبة انضمام محمد كمال للبعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020، يسعرض دوت الخليج أبرز المعلومات عن الأسطورة المصرية محمد كمال:

البداية والنشأة

بدأ محمد كمال مشواره الرياضي بممارسة رفع الأثقال، وتميز في تلك الرياضة منذ صغره، وتمكن من حصد عدة بطولات محلية بالإضافة إلى مشاركته في 3 نسخ من دورات الألعاب البارالمبية.

ويشارك محمد كمال في رياضة ألعاب القوى في منافسات “رمي القرص".

الأنجازات

صنف الاتحاد الدولي لرياضة ألعاب القوى محمد كمال من أفضل 5 لاعبين في رياضة ألعاب القوى بمنافسات رمي القرص، وأشاد به أعضاء الاتحاد عدة مرات، حيث يعد من اللاعبين المميزين في منافسات ألعاب القوى البرالمبية.

وشارك محمد كمال العديد من البطولات والدورات البارالمبية، حيث شارك في 5 بطولات عالم لألعاب بالإضافة إلى 3 دورات بارالمبية.

توج بالميدالية البرونزية في دفع الجلة ببطولة الجائزة الكبرى «فزاع» بالإمارات.

مكث محمد كمال في معسكر منذ عام ونصف، حيث يتدرب 5 أيام من كل أسبوع، وذلك استعدادا لمشاراكاته في بارالمبياد طوكيو 2020.

ويأمل محمد كمال في تحقيقه حلمه بالفوز بميدالية في بارالمبياد طوكيو 2020.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

تاريخ مصر في البارالمبياد

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وفي المجمل شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية مختلفة، وكانت أول دورة تشارك بها البعثة المصرية في بارالمبياد ميونخ 1972، وحازت على 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية.

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة.