/645549/لاعب-ريال-مدريد-وتشيلسي-السابق-صلاح-فخر-إفريقيا-ولكن-ميسي-أفضل-لاعب-في-العالم

كشف الكاميروني جيريمي نجيتاب لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، عن حظوظ منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها بلاده، وتقام قرعتها يوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال " :منتخب مصر هو واحد من أفضل المنتخابات داخل القارة السمراء، وهو الأكثر حصولا على البطولة في إفريقيا، وهو واحد من المرشحين للفوز بهذه البطولة".

وتابع "محمد صلاح ومحمد النني يلعبان في أقوى الفرق الإنجليزية إلى جانب العديد من اللاعبين المصريين الذين يلعبون في الفرق الأوروبية".

وأختتم:"صلاح هو فخر إفريقيا، فهو يلعب في مستوى يجعلنا فخورين به كأفارقة. بالطبع هما لاعبان مختلفان ، وبالتأكيد ميسي هو واحد من أفضل لاعبي العالم، ولكن صلاح يجعلنا نفخر كأفارقة بمهارته الفائقة".

حسام البدري

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعداداً لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

وعقد الجهاز الفني اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .

شهد التصنيف العالمي على تربع المنتخب البلجيكي في صدارة المنتخبات، بالرغم من فشلة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وخروجة من الدور النصف نهائي.

ترتيب مصر عالمياً وإفريقياً

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات على حفاظ منتخب مصر على المركز السادس والأربعين عالميًا والسادس إفريقيًا، بالرغم من عدم خوضه منتخب الفراعنة أي مباريات ودية خلال أيام الأجندة الدولية.

في حين احتل منتخب السنغال صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميًا، وبعده تونس في الـ 28، ثم الجزائر في الـ 30، ثم المغرب صاحب المركز الـ 32، وقبل مصر مباشرًة، منتخب نيجيريا الذي تراجع للمركز الـ 34، في جدول التصنيف العالمي خلال شهر أغسطس.