اجتماع مصيري في باريس سان جيرمان لمناقشة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

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يعقد ناصر الخليفي رئيس نادي الفرنسي، اليوم الاثنين، اجتماعاً حاسماً مع كيليان مبابي، بشأن مستقبله داخل ملعب "حديقة الأمراء".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووفقاً لما نشره برنامج "الشيرنجيتو"الإسباني، فإن كيليان مبابي طلب عقد اجتماع لتحديد مصيره خلال الفترة المقبلة الاستمرار او الرحيل إلي ريال مديريد.

أضاف البرنامج، إن كيليان مبابي سيطلب من رئيس باريس سان جيرمان، خلال الجلسة الثنائية بينهما، فتح باب التفاوض مع ريال مدريد، من أجل انتقاله إلى الملكي.

ويرفض كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والمنتهي في يونيو 2022، ويتمسك بالرحيل إلي ريال مدريد.

تناولت صحيفة "آس" الإسبانية إمكانية مغادرة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لفريقه في السوق الجاري للانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام كبير من ريال مدريد.

وبحسب "أس"، فإن تجديد عقد النجم البرازيلي نيمار قبل شهرين براتب سنوي قدره 30 مليون يورو ومكافآت كبيرة حال الفوز بدوري أبطال أوروبا، والآن اقتراب الفريق نفسه من ضم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بعقد فلكي آخر، كلها أمور تدفع مبابي نحو بوابة الخروج.

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.