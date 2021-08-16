/645548/الدفع-بـ-4-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-هائل-داخل-مصنع-كيماويات-في-المنوفية

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الإثنين، على حريق داخل مصنع للكيماويات بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات، وجارى عملية التبريد، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مصنع كيماويات في المنوفية

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق بمصنع للكيماويات بالمنطقة السادسة الصناعية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة عليها، وجارى عملية التبريد.

تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر أمس نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة،في السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ماركة كيا سيراتو، تقاطع شارع العشرين مع شارع جمال عبدالناصر بشارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إندلاع حريق داخل سيارة ملاكي بتقاطع شارع العشرين مع شارع جمال عبدالناصر بشارع الهرم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنيةالجيزة ،بالتنسيق مع حي العمرانية، مدعومين بسيارتي إطفاء وتبين نشوب حريق داخل سيارة ملاكي ماركة كيا سيراتو تحمل أرقام «س ق / 3754».

إخماد الحريق

وعلي الفور تم إخماد الحريق وجري رفع تراكم المياه الناتج عن عملية الإطفاء.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.