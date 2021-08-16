/645547/مشوارك-سعيد--كثافات-مرورية-مرتفعة-وسط-انتشار-أمنى-بشوارع-القاهرة-والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، حالة من التكدس المروري؛ تزامنًا مع ذهاب المُواطنين إلى أماكن عملهم، وسط انتشار أمني بجميع الطرق تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية اليوم بشوارع القاهرة والجيزة

وشهدت الطرق بمحافظة الجيزة، تكدس مروري في الساعات الأولى من الطرق والمحاور الرئيسية،مثل« النيل السياحي، الهرم، فيصل، شارع السودان، والبحر الأعظم، وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء وتباطؤ حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمُتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، وحدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية».

كما ظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمُتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لشارع عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وظهرت أيضًا كثافات عالية بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات، حيث شهد محور عرابي كثافات مُتوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

تكدس مروري

وشهد الطريق الدائرى في منطقة السلام كثافات مرورية مرتفعة، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، ومناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، إضافة إلى شارع فيصل المتجه إلى شارع جامعة الدول العربية، والطريق الدائري نزلة المنيب.

أرقام استغاثة

وكثفت الإدارة العامة للمرور من انتشار سيارات، الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المُخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع؛ وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.