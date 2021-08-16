/645545/بعد-التحقيق-معهم-بسبب-عرض-مشاكلهم-عزة-حسين-تعلن-تضامنها-مع-عمال-مرفق-نقل-المحلة-والمحافظ-يستجيب

قالت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب أنها تعلن تضامنها مع عمال مرفق النقل العام بالمحله الكبري وذلك بعد التحقيق معهم بعد عرض مشاكلهم في زيارة ميدانية لهم مشيرة إلي أنها قد خاطبت المحافظ اللواء طارق رحمي محافظ الغربية للتدخل وحل الأزمة .

عزة حسين تعلن تضامنها مع عمال مرفق نقل المحلة

وقالت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان في تصريحات لـ دوت الخليج أن مرفق النقل العام بالمحلة الكبرى يعد صرح من أهم صروح المحله الكبري ويعد من أهمها علي الاطلاق بعد شركه مصر والنصر للغزل والنسيج الذي كان يعد ثالث أكبر أسطول نقل بري علي مستوي الجمهورية وكان يتخطي حاجز 250 اوتوبيس وكان يغطي محافظات الدلتا كامله مشيرة إلي انه حيث كان سابقه من نوعها لمدينه وليست محافظه يتم فيه تصنيع شاسيهات الاتوبيسات.

مشكلات العاملين بالمرفق

واكدت حسين أنه وخلال عرض من العاملين في المرفق وشرح حالة المرفق السيئه والتي تصل إلي استهلاك الاتوبيسات رغم حداثة صنعها ويرجع هذا الي مسببات عديده منها عدم وجود ماديات للتجديد أو الصيانه رغم أنها ماركات جيده.

كما القوا الضوء علي الحد الأدنى لمستوي الأجور والتي أقرها فخامه السيد الرئيس السيسي الذي لم يطبق عليهم حتي الآن وبعد البث المباشر الذي أظهر كل هذه النقاط مناشدة المسؤولين و كل من يهمه الامر للوقوف جانب المرفق سواء من المسؤولين واهالي المحله الشرفاء حتي نهوب بالمرفق الي سابق عهده .

واكدت عضو مجلس النواب أن محافظ الغربية اللواء طارق رحمي قرر تشكيل لجنه للوقوف علي مايحتاجه المرفق الداخلي للنقل بالمحلة الكبري وكذلك مرفق النقل الداخلي بطنطا لارتباطهم مشيرة إلي أن المحافظ قرر صرف دعم مادي لتطوير وتحسين المرفق وبدأ العمل الفعلي علي تطويره .