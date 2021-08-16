/645539/هدف-الأهلي-سيمبا-التنتزاني-يعلن-رسميا-رحيل-ميكيسوني-مستندات

أعلن نادي سيمبا التنزاني، اليوم الإثنين، رحيل لويس ميكيسوني، لاعب جناح الفريق، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي، بالإضافة إلى رحيل كلاتوس شاما، عن صفوف الفريق بشكل نهائي، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل مغادرة ميكيسوني عن صفوف فريق سيبما التنزتني: نشر الحساب الرسمي لفريق سيمبا التنزاني على مواقع التواصل الإجتماعي بـ “تويتر”، مغادرة لويس ميكيسوني عن صفوف الفريق بشكل رسمي، وارتبط اسم الجناح الموزمبيقي لويس ميكيسوني بالانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الإنتقالات الحالية. ومن المفترض أن يعلن الأهلي عن إتمام التعاقد مع ميكيسوني بعد انتهاء الدوري الممتاز، وذلك للمحافظة على استقرار الفريق.

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