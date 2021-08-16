أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: يد الأهلي يلتقي مع الأولمبي ضمن مواجهات معسكره المغلق بالأسكندرية.. مصر المقاصة يقدم شكوي ضد رئيس وادي دجلة..موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة

/645543/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الإثنين-يد-الأهلي-يلتقي-مع-الأولمبي-ضمن-مواجهات-معسكره-المغلق-بالأسكندرية-مصر-المقاصة-يقدم-شكوي-ضد-رئيس-وادي-دجلةموعد-مباراة-بيراميدز-ضد-الجونة

تشهد الساحة الرياضية اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

وليد سليمان

يشارك وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، فى مران الفريق المقرر له مساء اليوم، الاثنين، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التى تعرض لها وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية.

بيرميدز

تقام مباراة بيراميدز اليوم الإثنين أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يلتقي فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة طارق محروس، المدير الفني للفريق، مع منافسه الفريق الأولمبى، اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثاني مواجهات معسكره المغلق بمدينة الإسكندرية، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

كرة اليد

يلعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، ثاني مبارياتهم في معسكر الفريق باسكندرية، وذلك استعدادا للمشاركة فى البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكئوس، والتي ستنطلق يوم 24 من شهر أغسطس الحالى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام مباراة فياريال أمام فريق غرناطة في تمام الساعة الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1

تقام مباراة إلتشي أمام فريق أتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراة سيفاس سبور أمام فريق قونيا سبور في تمام الساعة الساعة السادسة والربع مساء

تقام مباراة يني ملطية سبور أمام فريق طرابزون سبور الساعة السادسة والربع مساء

جيرسونسبور جالاتا سراي الساعة التاسعة إلا ربع مساء .

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

تقام مباراة بوافيستا أمام فريق باكوس دي فيريرا الساعة الثامنة مساء

تقام مباراة بيلينينسيش أمام فريق ماريتيمو الساعة العاشرة والربع مساء

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

تقام مباراة الاتحاد أمام فريق الرائد في تمام الساعة الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تفام مباراة أسوان أمام فريق المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء على قناة On Time Sports 2

تقام مباراة الجونة أمام فريق بيراميدز في تمام الساعة الساعة السابعة مساء على قناة On Time Sports

تقام مباراة المصري البورسعيدي أمام فريق سموحة في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء على قناة On Time Sports.

كشف بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن ناديه تقديم شكوى لاتحاد الكرة ولأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومركز التسوية والتحكيم ضد ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة.

مصر المقاصة

وقال بكرى سليم فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك اف مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لا أجد أي مبررات بشأن الإتهامات البشعة التي اصدرها رئيس نادي وادي دجلة في حق فريقي، العلاقة بينا وبينه عادية وليست فيها اى ضغائن".

وتابع:"لن نصمت علي هذه الأتهامات التي تحدث عنها ماجد سامى فرغم انه لم يذكر اسم المقاصة بوضوح ولكننا نعلم انه يقصدنا ، ونسأله من أين جئت بهذه الاتهامات، المقاصة اطمئن للبقاء فى الدوري وبدأ فى إراحة لاعبيه وتجربة أخرين للحكم على مستواهم قبل الموسم الجديد”.