نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بالموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً. كما نشرت الجريدة قرار الموافقة على اعتبار مشروعات شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض "ش.م.م" الخاصة من المشروعان القومية فى مجال تطبيق قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.