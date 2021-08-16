«حياة كريمة».. رئيس «القابضة للمياه» يتفقد بعض المشروعات بالقليوبية

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جاء ذلك بمرافقة الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ومسئولو الشركة والمشروعات.
وأوضح بيان اليوم أن المهندس ممدوح رسلان، ومرافقوه، تابعوا أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بالقريتين، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بمشروعات المياه والصرف ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وفقا للبرامج الزمنية المحددة.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية الإدارة الرقمية للمشروعات بشكل ممنهج ودقيق للمراجعة اليومية لموقف ومعدلات التنفيذ بشكل مستمر، ووجود مهندسين للإشراف على التنفيذ بكل موقع، لمتابعة أعمال الحفر والتركيب بأعلى مستويات الجودة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وأشار رئيس الشركة القابضة، إلى ضرورة توثيق كل مراحل تنفيذ هذا المشروع القومى شديد الأهمية، والذى ينعكس مباشرة على حياة المواطن المصرى.
تجدر الإشارة إلى أنه شارك فى الجولة المهندس محمد جلال، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، وعدد من القيادات التنفيذية لشركة مياه الشرب بالقليوبية.
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