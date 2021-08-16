صور- أسامة الأزهرى فى نموذج محاكاة «التعاون الإسلامى» بجامعة أسيوط

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، جامعة الأزهر فرع أسيوط، وكان فى استقباله الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى.





وتحدث نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى عن أهم إنجازات الفرع وما تم خلال الفترة الماضية فى فرع الجامعة، وثمن الأزهرى جهود الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة، التى يقوم بها فى الجامعة من مشروعات مختلفة والثقة التى يحظى بها من قيادات الجامعة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكانت المحطة الثانية للأزهرى زيارة كلية أصول الدين وهو أحد أبناء كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وكان فى استقباله الدكتور مرسى محمد حسن عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.. إذ شارك فى المؤتمر الختامى لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامى MOIC، وتناول النموذج محاكاة افتراضية لأحد مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامى حول القضية الفلسطينية والانتهاكات الجسيمة التى وقعت فى الشيخ جراح، والاعتداءات الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطينى.

وقال الدكتور أسامة الأزهرى، خلال كلمته التى ألقاها تعقيبًا على نموذج المحاكاة وإبداع الشباب، "أفتخر بهذا العمل المشرف وأنا أشاهد شبابًا أشهد لهم بالبحث المبدع والتفكير المتألق والتدريب الرفيع، ممن أنجبتهم جامعة أسيوط التى قدمت للوطن شبابا أوفياء وعقولا عبقرية نطمئن على مستقبل الوطن بوجودهم".

وأضاف الأزهرى: "ما رأيته اليوم من جهد إنما وراءه شهور متواصلة من شباب طموح يملك العبقرية التى غذتها جامعة أسيوط، لأنى رأيت الإتقان والمحاكاة العميقة ليس فقط على مستوى الملبس والشكل، بل على مستوى مطابقة الكلام لكل دولة وموقفها من العدو الصهيونى، إذ درس الشباب كل نموذج محاكاة لكل دولة على حدة، وعبرت النماذج تعبيرًا دقيقًا عن مواقف الدول وسياساتها ومفردات ومرتكزات ذلك، ونجح أبناء جامعة أسيوط فى التنقل البارع والقدرة على التحول بين الواقعى والافتراضى".

وخاطب القائمين على التجربة من الشباب قائًلا: "كنتم أمناء فى نقل الواقع لمواقف الدول والهيئات الدولية بصورة أمينة، لم تختلط فيها العواطف بالانتماءات والانطباعات الشخصية، وكانت انفعالاتكم دقيقة تشهد لكم بمستوى متقدم فى فنون الإلقاء وإدارة المواقف".

ووجه نصيحة للشباب قائلا: "الأعظم من الإبداع والعلم هو نكران الذات، وقد شرّٓقت وغرّٓبت ولكنى ما رأيت شبابًا أعظم إبداعًا من شباب مصر".