بدء قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة

جدة - نرمين السيد - بدأت مكاتب التنسيق، اليوم الإثنين، فى قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بعد إدخال الطلاب البيانات الأساسية والرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.





وتواصل وزارة التعليم العالى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 بالمكتب الرئيسى للتنسيق بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأكدت التعليم العالى أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم تأكيد استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تشمل ما يلى:

أولاً.. فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.

ثانيًا.. فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة.. بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

ثالثًا.. الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.