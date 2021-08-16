«التنمية المحلية»: برتوكول تعاون مع 3 مؤسسات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير وعن محافظة القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومن البنك راضى راضى المستشار القانونى والمهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة الشوارع و الأرصفة فى 28 شارع بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة لصالح الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وسيكون من السهل عقب التنفيذ على الأشخاص من ذوى الإعاقة السير والحركة ومن ثم ممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم فى الشارع مما يسهل اندماجهم بشكل فعلى وإيجابى فى المجتمع.

وأكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة للحكومة بتقديم كل سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوى الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كل الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم فى المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.



وأشار شعراوى إلى حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية إذ أن الوزارة من أوائل الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به خلال تنفيذ كل المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وأضاف شعراوى أن الدولة حريصة على توفير الخدمات والرعاية الكافية والفرص المتكافئة لذوى الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع، مضيفا أن الوزارة ستتابع مع المحافظة خلال الفترة المقبلة إجراءات تنفيذ المبادرة لسرعة الانتهاء منها وفقاً للتوقيتات المحددة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدور المحورى الذى قامت به النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتنفيذ هذا البروتوكول.

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أوتوفير الخدمات المقدمة لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأضاف محافظ القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا ما يؤكد أن "المجتمع الذى يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة ، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة فى جميع المجالات".

وأوضح عبدالعال أن المحافظة تراعى احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة عند تطوير ورفع كفاءة الأرصفة كما حدث بميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم طبقًا لهذا البروتوكول بتوفير التراخيص والموافقات والتنسيق وتسهيل التواصل مع المرور والمرافق والحى، كما ستوفر مشرف مرافق لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء كل الإجراءات.

وأعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن تقديره للدور الفعال الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير فى دعم فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، والسعى دائماً لتكثيف الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لهذه الفئة الهامة فى المجتمع.

وأضاف حسن غانم ان بنك التعمير والإسكان يولى اهتماما كبيرا لدعم أصحاب الهمم فى المجتمع، إذ أنه أول من تبنى هذه المبادرة للتيسير على أصحاب الهمم وتوفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة التى تساعدهم على القيام بأنشطتهم اليومية بسهولة ويسر.

وأشار رئيس بنك التعمير والإسكان إلى أن منطقة المعادى تعد نقطة الإنطلاق الأولى لتفعيل تلك المبادرة فى عدة مناطق أخرى بالقاهرة الكبرى لدعم إندماج ذوى الهمم فى المجتمع وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأكد حسن غانم على الدور الحيوى الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إذ أن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنى الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعى لأكبر عدد من المستفيدين.

وأشار إلى أن البنك يهدف دائما لتقديم أوجه الدعم للمجتمع من خلال استراتيجية هادفة للمسؤولية المجتمعية ترتكز فى جوهرها على مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابى وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجا لتحقيق نمو اقتصادى واجتماعى وبيئى مستدام للنهوض بالوطن.

وأعربت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، عن سعادتها الشديدة بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تولى اهتماماً كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، وتفعيل مبادرة "إتاحة أرصفه القاهرة لذوى الإحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة" تساهم بلا شك فى رفع مستوى وعى فئات المجتمع المختلفة بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة فى الشارع، وكيفية تقديم أشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعار المعاق أنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر.

و أضافت مبدى، إن الدولة كلها بدأت تهتم بذوى الإعاقة، والملف بدأ يأخذ نقلة أخرى، والجميع من قطاع خاص وحكومة ومجتمع مدنى، يعملون لخدمة هذا الملف الأن بقلوبهم.

وتابعت مبدى، أنه وفقا للبروتوكول الموقع بين المؤسسة ووزارة التنمية المحلية، وبنك التعمير والإسكان، ستقوم "مصر الخير" بعمل مكون الإتاحة فى الأرصفة بإعادة بناء الرصيف، وتمهيده ليناسب ذوى الإعاقة ببناء مسافة بالرصيف، مائلة لتصعد عليها الكراسى المتحركة حتى يتسنى لذوى الاعاقة استخدام الأرصفة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توفير الإشارات والرسائل الدعائية لمساعدة المعاقين، ووضع لافتات تتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للأشخاص من ذوى الإعاقة مع وضع لافته تحمل "إهداء من بنك التعمير والإسكان" كشريك مع مؤسسة مصر الخير فى دعم التنمية الشاملة لكافة فئات المجتمع.