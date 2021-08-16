موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة.. والقنوات الناقلة

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يدخل نادي الزمالك مباراته غداًَ أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعي الفارس الأبيض في مواصلة نغمة الإنتصارات، وتحقيق الفوز علي وادي دجلة وإنتزاع بطولة الدوري الممتاز من غريمة التقليدي النادي الأهلي.

مواجهات الزمالك المتبقية بالدوري

وتتبقى للزمالك مواجهات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي على الترتيب.

وعلى مدار 30 جولة، نجح الزمالك في أن يكون الفريق الأفضل دفاعيا بالمسابقة، حيث استقبلت شباكه 19 هدفا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه النادي الأهلي الذي استقبلت شباكه 23 هدفا.

أرقام دفاعات الزمالك

كما خرج الزمالك بأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة بواقع 15 مباراة بفارق 4 مباريات عن أقرب منافسيه وهما الأهلي والمصري البورسعيدي ولكل منهما 11 مباراة بشباك نظيفة.

وكان لخط الدفاع وحراس العرين الأبيض كلمة السر في قيادة الزمالك لاعتلاء صدارة جدول الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة.

قائمة الزمالك أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

حقق نادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع الثلاثون يجمع بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية، عن طريق إمام عاشور وسيف الدين الجزيري.

نجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة، عن طريق إمام عاشور سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن غالطت الحارس محمد فوزي بعد أن حاول مروان الصحراوي تشتيتها لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في المباراة وللقلعة البيضاء، في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق حمزة المثلوثي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين حولها الجزيري برأسية قوية من أمام المرمى لداخل الشباك.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز أمام الجونة عبر قنوات أون تايم سبورت