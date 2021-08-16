بحضور رئيس صحة البرلمان.. انطلاق دوري مستقبل وطن بقسم الأزبكية تحت عنوان«خلي موهبتك تتكلم»

645535 /645535/بحضور-رئيس-صحة-البرلمان-انطلاق-دوري-مستقبل-وطن-بقسم-الأزبكية-تحت-عنوانخلي-موهبتك-تتكلم 09:50 ص - الإثنين 16 أغسطس 2021 انطلق دورى كرة القدم لحزب مستقبل وطن بقسم الازبكية تحت عنوان “خلى موهبتك تتكلم “ بحضور ا.د. أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وطاهر الازهرى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب واعضاء هيئة مكتب امانة القسم للحزب وذلك لدعم ولتنشئة اجيال محبة للرياضة وللمشاركة فى تنمية الشباب بدنيا وصحيا ولرفع الروح الرياضية والمنافسة الشريفة لديهم. دوت الخليج يرصد انطلاق دوري مستقبل وطن يأتي ذلك في اطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب و اهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب. تابع موقع دوت الخليج علي

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