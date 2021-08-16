/645534/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الاثنين ، استقرارا داخل سوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه للكيلو.

ويرصد موقع دوت الخليج اسعار الخضروات والفاكهة بحسب الأسواق المصرية وسوق العبور

أسعار الخضروات

ووصلت أسعار البطاطس بين 3.5 جنيه و 5 للكيلو، بينما بلغ سعر الطماطم بين 2.5 جنيه ,3.5جنيه والبصل 5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة إلى 8 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 20 جنيهات، كما سجل الفلفل الرومي سعر 4 جنيهات، والثوم بين 25 جنيها والبامية من 12 إلى 20 جنيها والليمون 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وسجل البرتقال السكري بين 2.5 و4 جنيهات، والبرتقال البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 6.5 جنيه، وتين برشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو واليوسفي من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، والعنب الأحمر بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، والمانجو عويس من 15 إلى 30 جنيها، والمانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيها.

بينما بلغ سعر التفاح المصري بين 15 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الأمريكي ما بين 20 25 جنيهًا، والكنتالوب بين 4 إلى 6 جنيهات.