/645533/مصر-المقاصة-يقدم-شكوي-ضد-رئيس-وادي-دجلة-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال بكرى سليم فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك اف مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لا أجد أي مبررات بشأن الإتهامات البشعة التي اصدرها رئيس نادي وادي دجلة في حق فريقي، العلاقة بينا وبينه عادية وليست فيها اى ضغائن".

وتابع:"لن نصمت علي هذه الأتهامات التي تحدث عنها ماجد سامى فرغم انه لم يذكر اسم المقاصة بوضوح ولكننا نعلم انه يقصدنا ، ونسأله من أين جئت بهذه الاتهامات، المقاصة اطمئن للبقاء فى الدوري وبدأ فى إراحة لاعبيه وتجربة أخرين للحكم على مستواهم قبل الموسم الجديد”.

وأختتم قائلاً:" لقد تلقيت عددت اتصالات الهويدى بخصوص هذه التغريدة، حيث قررنا اللجواء إلي اتحاد الكرة واتخاذ كافة الأجراءات ، بينما ولدينا جلسة مع الوزير اليوم سوف نحدثه فى نفس الشأن أيضاً وسنتقدم لمركز التسوية والتحكيم ضد رئيس دجلة لإتخاذ عقوبات مشددة ضده".

نجح الإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، من تسجيل الهدف الأول في اللقاء، وأكد محمد الشيبيني من تسجيل الهدف الثاني والفوز في اللقاء في الدقيقة السادسة والخمسون من عمر المباراة .

رد فريق مصر المقاصة على هدف الإنتاج الحربي الأول في المباراة بهدف التعادل في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء عن طريق تشيميس بيكيلي .

تشكيلة الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمى: بوسكا

في خط الدفاع: سلامة - الشبيني - جابر - محمد طارق

في خط الوسط: مكامي - سوستة - ياسين - اسامة

في خط الهجوم: نياس - البدري

تشكيلة مصر المقاصة:

في حراسة المرمى: كوكو

خط الدفاع: اشرف - صبيحة - متعب - ميسي

خط الوسط: صالح - مخلوف

في خط الوسط الهجومي: عزب - رأفت - كمال

في خط الهجوم: مرسي

قيمة المشاركة في الدوري موسم 2021 / 2022

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.