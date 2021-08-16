/645520/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-أماني-الدسوقي-تاريخ-حافل-في-رفع-الأثقال-توجت-بـ-برونزية-بارالمبياد-ري-دي-جانيرو-2016

تتواجد أماني الدسوقي مع البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي تشارك بها الفراعنة بثمانية لعبات، بـ 49 لاعب ولاعبه في مختلف الألعاب.

ويستعرض دوت الخليج أرقام أماني الدسوقي في مختلف البطولات، العالمية والمحلية. وعلى مدار 11 دورة للألعاب البالمبية، والتي بدأت لأول مرة عام 1972م، في هايدلبرغ جنوب غربي ألمانيا، حصدت مصر على 165 ميدالية (46 ذهبية و 59 فضية و 60 برونزية)، أغلبها كانت في ألعاب القوى. أماني الدسوقي في منافسات رياضة رفع الأثقال ونجحت " أماني " من تحقيق العديد من الأرقام القياسية على المستوى المحلي والإفريقي توجت بالميدالية الذهبية في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالإمارات حققت الميدالية البرونزية لوزن 73 كجم في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016 أماني الدسوقي إلى بارالمبياد طوكيو وتأهلت «أماني» إلى بارالمبياد طوكيو 2020 بعد إحراز الذهبية في بطولة فزاع بالإمارات وتأمل أماني الدسوقي في تحيقيق حلمها بالفوز بميدالية في تلك النسخة من دورات الألعاب البارالمبية ويتواجد رفقة «أماني » في رياضة رفع الأثقال العديد من الأبطال أبرزهم راندا تاج الدين تاريخ مصر في دورات الألعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية وحازت 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس. وجاءت ميداليات البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو كالتالي: ذهبية شريف عثمان في منافسات رفع الأثقال، لوزن 59 كجم. فضية رحاب أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 50 كجم. ذهبية راندا تاج الدين في منافسات رفع الأثقال، لوزن 87 كجم. ذهبية محمد الديب في منافسات رفع الأثقال، لوزن 97 كجم. فضية محمد أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم. فضية عمر فاروق في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم. فضية فاطمة عمر في منافسات رفع الأثقال، لوزن 61 كجم. فضية مصطفى فتح الله في منافسات ألعاب القوى لسباق 100 متر. برونزية أمل حفني في منافسات رفع الأثقال، لوزن 67 كجم. برونزية أماني الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 73 كجم. برونزية شعبان الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 63 كجم. برونزية منتخب الطائرة "جلوس"، بعد فوزه على البرازيل 3/2 في ختام الدورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفراعنة في بارالمبياد طوكيو 2020.. كل ما تريد معرفته عن أماني الدسوقي.. تاريخ حافل في رفع الأثقال.. توجت بـ «برونزية» بارالمبياد ري دي جانيرو 2016 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.