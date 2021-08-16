بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولى

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إذ قرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها الأخير، مع فتح الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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