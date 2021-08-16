راندا مصطفي لـ دوت الخليج : توجيه السيسي بتطعيم الطلاب يؤكد حرص الرئيس على تطوير ودعم منظومة التعليم 

/645532/راندا-مصطفي-لـ-تحيا-مصر--توجيه-السيسي-بتطعيم-الطلاب-يؤكد-حرص-الرئيس-على-تطوير-ودعم-منظومة-التعليم

قالت النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد خطوة هامة في الحفاظ علي صحة الطلاب والقائمين علي المنظومة التعليمية،موجهة الشكر للرئيس الذي حمل علي عاتقه تطوير وتحسين مستوى التعليم في مصر وكافة المجالات الأخري الأساسية .

لقاحات كورونا فى الجامعات

واكدت وكيل تعليم الشيوخ النائبة راندا مصطفي لتحيا مصر أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطور ملحوظ لمنظومه التعليم في مصر لكل المراحل وكان حرص الدولة علي تطوير ملف التعليم بزيادة مخصصاته وارتباطه الوثيق بالصحة ونجحت الدولة في العمل علي المعادلة الصعبة في تطوير منظومة تكاد تكون متهالكة لإخراج اجيال متطورة .

فيروس كورونا

واوضحت النائبة راندا مصطفي ،عضو مجلس الشيوخ، الي أن تطوير ملف التعليم فى عهد الرئيس السيسى بدء منذ سن الطفولة وذلك بهدف تغيير منظومة التعليم وتطويرها ويسبق توجيه الرئيس بالخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد البرنامج القومي للتغذية المدرسية ، مؤكدة أنها خطوة عظيمه ودعم قوي وأساسي لملف التعليم والقائمين علي المنظومة و سيكون لها نتائج في طلاب اصحاء فكل هذه الخطوات الداعيه لقطاع التعليم نؤكد علي أن مصر ماضية في طريقها الصحيح .