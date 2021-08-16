/645531/موعد-مباراة-الاتحاد-ضد-الرائد-في-الدوري-السعودي-والقنوات-الناقلة

يستقبل نادي الاتحاد نظيره الرائد في الجولة الثانية من الدوري السعودي، وذلك في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتقام مالمباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الاتحاد استهل موسمه بهزيمة غير متوقعة من الفيحا، بهدف دون رد في الجولة الاولى، ويريد تعويضها والخروج بنقاط المباراة أمام الرائد للدخول في أجواء المنافسة على اللقب الثمين.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع:

في حراسة المرمي: مارسيلو جروهي حمدان الشمراني - أحمد حجازي - عمر هوساوي - سعود عبد الحميد كريم الأحمدي جاري رودريجيز - عبد الإله المالكي - برونو هنريكي - فهد المولد رومارينيو.

وفي وقت سابق أكد الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد السعودي، أن فريقة في لقاء السابق لم يكن مستعد بشكل جيدا للمباراة، ولم يتمكنو من الدخول في أجواء المباراة، وجاء ذلك بعد الخسارة في المباراة الإفتتاحية بدوري السعودي للمحترفين أمام ألفجاء.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

موعد انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.

عرض النصر السعودي لمحمد الشناوي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن إخطار أحد الوكلاء لإدارة القلعة الحمراء، باستعداد النصر السعودي بتقديم عرض بـ 6 مليون دولار للضم محمد الشناوي.

وأشار المصدر أن النصر يتقدم بعرض 4 مليون دولار لمحمد الشناوي في الموسم الواحد، لمدة ثلاث مواسم، وقيمة 6 مليون دولار، للنادي الأهلي.

ليصل مبلغ الشناوي في الإنتقال للنصر في ثلاث مواسم ما يصل لـ 180 مليون جنيه مصري، حصيلته مع النصر، وبمبلغ 90 مليون جنيه مصري للنادي الأهلي.

من جانب آخر أكد محمد نور، قائد فريق الاتحاد السعودي، في تصريحات تلفزيونية، أن نادي النصر قد يعلن عن ضم محمد الشناوي حارس الفريق الأول بالنادي الأهلي رسمياً، خلال الأسبوع المقبل.