/645530/اليوم-يد-الأهلي-يلتقي-مع-الأولمبي-ضمن-مواجهات-معسكره-المغلق-باسكندرية

يلتقي فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة طارق محروس، المدير الفني للفريق، مع منافسه الفريق الأولمبى، اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثاني مواجهات معسكره المغلق بمدينة الإسكندرية، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يلعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، ثاني مبارياتهم في معسكر الفريق باسكندرية، وذلك استعدادا للمشاركة فى البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكئوس، والتي ستنطلق يوم 24 من شهر أغسطس الحالى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 7، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

وتعرضوا للخساراة أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

وحصد المنتخب الوطني لكرة اليد المركز الرابع في منافسات دورة الألعاب الأولمبي التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.