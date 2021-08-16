/645528/جدول-ترتيب-الدورى-المصرى-قبل-مواجهة-بيراميدز-والجونة

تقام عدد مباريات اليوم اللإثنين قي الدوري المصري، خاصة مباراة بيراميدز أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4-سموحة 44 نقطة

5- بيراميدز 43 نقطة.

6- الاتحاد السكندري42 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر للمقاصة 37 نقطة.

12- الاسماعيلي 37 نقطة.

13- غزل المحلة 34 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي.

غيابات بيراميدز

حارس المرمي شريف إكرامي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على فريق بيراميدز ، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

نجح إسلام عطية لاعب فريق المصري البورسعيدي بإحراز الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في شباك بيراميدز، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال عمر كمال أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها إسلام عطية برأسية قوية من أمام المرمى لم يستطع الحارس مهدي سليمان التعامل معها لتمر داخل المرمى.

واصل فريق بيراميدز في محاولات عديدة في تسجيل هدف في الشوط الاوول قبل نهايته، بعد هدف عطية ولكن دفاعات المصري نجحت في توقف سيل هجمات الفريق السماوي.