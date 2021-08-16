انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة..تفاصيل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يبدأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع النصف الثاني من شهر أغسطس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس الاثنين حار نهارا ، رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية،و معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين العظمى الصغرى القاهرة 36 26 الإسكندرية 31 25 وادي النطرون 35 25 طنطا 36 25 شبين الكوم 36 26 دمنهور 33 26 بلطيم 32 25 مطروح 30 25 السلوم 30 25 سيوة 37 24 بورسعيد 31 27 دمياط 32 26 الزقازيق 36 26 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 36 25 السويس 37 25 العريش 32 25 رفح 33 24 رأس سدر 37 25 نخل 36 22 نويبع 38 29 طابا 36 27 كاترين 32 19 الطور 36 25 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 36 29 الفيوم 36 26 بنى سويف 37 26 المنيا 38 25 أسيوط 40 26 سوهاج 40 26 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 ادفو 42 28 أبوسمبل 42 26 الوادي الجديد 41 26 شلاتين 37 28 ابو رماد 38 28 حلايب 35 29 رأس حدربة 37 29

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