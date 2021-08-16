استقرار فى اسعار الذهب اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب في بدء التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين الموافق 16\8\2021،استقرارا ،خاصة مع بداية التعالاملات الاسبوعية الامريكية بعد الإجازة السبت والأحد، وينشر موقع دوت الخليج تفاصيل تغير الأسعار المحلية متأثرة بالسوق العالمية.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

وبلغ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة اليوم الإثنين نحو 895 جنيها

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأثنين نحو 820 جنيها

ووشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا اليوم الأثنين نحو 783 جنيها

بينما بلغ جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 671 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 522 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأثنين نحو 447 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6264 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 894.857 لف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27.830الف جنيه للأوقية

اسعار الذهب اليوم طبقا للمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، والتي تختلف من محل صاغة لآخر، ومن عيار إلى آخر وتتراوح المصنعية في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتحوز أخبار أسعار الذهب فى مصر على اهتمام المقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين،حيث أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية .