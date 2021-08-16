استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي إليكترونياً في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة خدمة حكومية يهتم بها الملايين من قائدي السيارات في مصر، وجاء هذا الاهتمام نظراً لإمكانية تعرض العديد منهم لتسجيل مخالفة مرورية على لوحة السيارة خاصتهم، في ظل التطور التكنولوجي الكبير التي تشهده مصر في رصد وتسجيل مخالفات المرور. وأصبح من السهل الآن الكشف عنها بطرق إليكترونية من الهاتف، بصورة مجانية لا تستلزم دفع اي مصروفات. حيث دشنت النيابة العامة موقعها الالكتروني لتقديم خدمات المرور المختلفة للمواطنين، والتي منها الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2021, كما ويمكن أيضا استخدام تطبيق وزارة الداخلية، للكشف عن مخالفات السيارة، واستخراج الشهادات التي تفيد ذلك.

موقع مخالفات المرور 2021

وهو الموقع الذي أشرنا إليه سابقا (موقع مخالفات نيابة المرور)، حيث هو موقع حكومي رسمي تابع للنيابة العامة، يختص بتقديم خدمات المرور للمواطن والمقيم في مصر، ومن أهم خدماته:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي.

تقديم التظلمات والشكاوي.

الدفع والتصالح الفوري للمخالفات.

متابعة الطلبات والتظلمات.

ويُمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط الرسمي لموقع نيابة المرور، واتباع الخطوات الآتية:

نقر خيار الاستعلامات.

اختيار نوع الاستعلام المطلوب (رخصة قيادة، أو رخصة سيارة).

إدراج كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة.

نقر خيار استعلام.

خطوات تقديم التظلمات

يتم تقديم التظلمات أيضاً من خلال نفس موقع استعلام مخالفات المرور 2021 الموضع اعلاه، ولكن يتم تغيير بعض الخطوات الأساسية للوصول إلى ذلك، وهي:

– بعد دخول الموقع يجب نقر خيار (التظلمات).

– ثم اختيار نوع التظلم المطلوب استكماله.

– ملئ استمارة التظلم بالبيانات المطلوبة.

– كتابة إجراء التظلم بدقة عالية.

– ثم ارسال طلب التظلم.

وهناك بعض الضوابط التي يجب توافرها لتقديم طلب تظلم ناجح، والتي من أهمها وجود أسباب قوية لتقديمه، كما أنه لا يجوز التظلم على مخالفة تستوجب عقوبة جنائية، وأيضاً لا يجوز التظلم على مخالفة أكثر من مرة.

تطبيق وزارة الداخلية المصرية

وهو تطبيق الالكتروني يعمل على توفير مختلف الخدمات الحكومية العامة، والتي يتمثل أهمها في:

خدمات الأحوال المدنية، مثل:-

وثائق الزواج والطلاق.

استخراج شهادة وفاة.

القيد العائلي.

استخراج بطاقة الرقم القومي إليكترونياً.

وأيضاً يقدم التطبيق العديد من الخدمات الحكومية الاخري، منها: خدمات الفيش الجنائي والأدلة الجنائية، وخدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 ومختلف الخدمات المرورية. كما يتضمن التطبيق دليل بأسماء المفقودين والمطلوبين للجهات الأمنية، ونشرة اخباري بآخر اخبار الوزارة وجهودها للتصدي للجرائم واهم القرارات المتخذة.

وعليه فيمكنك تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، أو تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون، ثم إتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول على التطبيق.

– إختيار أيقونة الخدمات.

– ثم خدمات المرور/ الاستعلامات.

– كتابة البيانات اللازمة لاستكمال الاستعلام.

– نقر استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.