تأكيد السيسى أهمية تعزيز التعاون الأمنى مع أمريكا يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف "الأخبار" و"الجمهورية" و"الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فى مختلف المجالات، خصوصا على الصعيد الأمنى والاستخباراتى فى ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس رحب بالمسئول الأمريكى وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن.

ونقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكى، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر، من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما فى ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، مثمنا فى هذا الإطار قيادة الرئيس جهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميا، الأمر الذى رسخ دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمى بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.

كما تطرق إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع فى أفغانستان، كذلك مستجدات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، والأزمة فى ليبيا.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة وضع الخطة التنفيذية الخاصة بتطعيم جميع أعضاء وكوادر الجامعات والمعاهد من هيئة التدريس والعاملين والموظفين، والطلاب، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد.

كما وجه الرئيس بإعادة صياغة استغلال أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية فى محافظات الدلتا خدميًا وتنمويًا على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلى والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وناصر خليفة مدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة تطوير أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية فى محافظات الدلتا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير جامعة كفر الشيخ، موجهًا باستخدام أراضى البحوث الزراعية غير المستغلة فى نطاقها فى إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية.

كما اطلع الرئيس على التخصصات العلمية التى تقدمها جامعة كفر الشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التى تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعى، وكلية علوم النانو تكنولوجي.

كما تم استعراض الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى كفر الشيخ الجامعى، إذ اطلع الرئيس على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزية ذات الصلة، مع توفير كل الإمكانات المالية اللازمة لذلك من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفر الشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، وذلك تكاملًا مع مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة فى سبيل التحول الرقمى، تماشيًا مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وذلك سعيا للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية فى الحصول على الخدمات المقدمة إليه، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإتاحة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمى، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ومسؤولى الجهات المعنية.

وفى هذا الصدد، استعرض وزير الاتصالات، استراتيجية مصر الرقمية التى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى، لافتا إلى أن منظومة التحول الرقمى تشمل محورين، إذ يتعلق المحور الأول بإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق العديد من الخدمات على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كل الخدمات الحكومية، حيث من المقرر أن تكون متاحة 200 خدمة أمام المواطنين بنهاية العام الجارى على المنصة الرقمية، والتى نعمل حاليا على زيادتها لتصل إلى 400 خدمة خلال العام المقبل، بينما يتعلق المحور الثانى فى التحول الرقمى بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور عمرو طلعت إنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية جميع فئات المجتمع، حيث تمت إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين فى التعامل المباشر مع التكنولوجيا.

وأوضح المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى أنه تم التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية، حيث تم حتى الآن إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة على المنصة، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كل أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومركز الاتصال (15999).

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم كذلك بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى.

كما يتم العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك فى تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.

من ناحية أخرى، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان «مصر تمضى قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدى» يسلط الضوء فيه على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكترونى فى تقرير «دليل التكنولوجيات المالية فى المنطقة العربية»؛ وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التى يدير بنكها المركزى عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدى بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمى فى رؤية مصر 2030.

ويدير البنك المركزى المصرى عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالى، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات.

ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكترونى فى مصر من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدنى، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكترونى.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) أنه من المقرر أن يصل إلى ميناء الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل أول قطارين لمشروع القطار الكهربائى الذى يربط بين الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور بمدينة السلام والعاصمة الإدارية مرورا بمدن الشروق وبدر والعبور والمستقبل والعاشر من رمضان.

وطالب وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته التى قام بها أمس لمتابعة التشطيبات الأخيرة بالمشروع، بسرعة توريد باقى المعدات الكهروميكانيكية على أن تقوم هيئة الأنفاق باختبارها تمهيدًا لتركيبها وبدء التشغيل التجريبى بالتعاون مع الجانب الصيني، خاصة أن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء.

وقد بدأت الجولة من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، ثم تفقد الوزير باقى محطات وكبارى المشروع وتركيب شبكة القضبان والأسوار للاطمئنان على معدلات التنفيذ التى بلغت نسبتها 91%.

ويشتمل المشروع على 4 كبارى سيارات تم الانتهاء منها جميعًا وتشغيلها تجريبيًا أمام حركة السيارات وهى كبارى «الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق»، بالإضافة إلى 7 كبارى لمسار القطار الكهربائى وهى «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكى 1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2».

كما يشتمل على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقان لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، كما يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بورش الصيانة وبلغت نسبة التنفيذ بها 73% وتضم 26 مبنى.