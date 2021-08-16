أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مع وزير خارجية اليابان موتيجى توشيميتسو الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات فى أفغانستان بناء على طلب من النرويج وإستونيا.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 70 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 8660 راكبا لوجهات مختلفة.

القاهرة

تنطلق الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، وتستمر حتى 30 أغسطس، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

القاهرة

ينظم بيت السنارى، التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، ورشة مجانية للأطفال والنشء حول "إعادة تأهيل المواقع الأثرية"، فى الثانية ظهرًا، بمقر البيت فى السيدة زينب.

القاهرة

تستضيف سينما الهناجر "بساحة الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة مساءً، نادى سينما المرأة الذى يقام بالتعاون مع المركز القومى للسينما.