موعد مباراة جالاتا سراي أمام جيرسونسبور.. والقنوات الناقلة

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يحل نادي جلطة سراي ضيفاً على نادي جيرسون سبور في الجولة من الدوري التركي 2021-2022، وذلك في ستاد جيرسون أتاتورك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حصل جلطة سراي على المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي الموسم الماضي، ليشارك في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا 2022.

خرج نادي جلطة سراي من دوري الأبطال سريعاً على يد نادي آيندهوفن الهولندي، وتحول للدوري الأوروبي الذي واجه فيه نادي سانت جونستون وتخطاه إلى الملحق المؤهل لدور المجموعات.

تشكيل جالاتا سراي المتوقع

في حراسة المرمي: فيرناندو موسيليرا

خط الدفاع:باتريك فان آنهولت - ماركاو - كريستيان لوينداما - ساشا بوي

تايلان أنتاليالي - أيتاك كارا ريان بابل - بركات كوتلو - كيريم أكتورك أوغلو الهجوم: مصطفى محمد.

جالطة سراي يودع دوري الأبطال

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور التمهيدي الثاني، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي، بالخسارة بنتيجة 7-2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

رسالة مدرب جالاتا لمصطفى محمد

قال مدرب جالطة سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

القناة الناقلة لمباراة جالطة سراي وجيرسون سبور

beIN Sports 1 turkey، ، قمر صناعي Turksat 3A، تردد 11675، رأسي، معدل ترميز 24444.