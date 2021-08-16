مواعيد مباريات اليوم الإثنين .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراة إلتشي ضد أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى، فضلا عن مواجهة جيرسونسبور ضد جالاتا سراي فى الدوري التركى.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام مباراة فياريال أمام فريق غرناطة في تمام الساعة الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1

تقام مباراة إلتشي أمام فريق أتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراة سيفاس سبور أمام فريق قونيا سبور في تمام الساعة الساعة السادسة والربع مساء

تقام مباراة يني ملطية سبور أمام فريق طرابزون سبور الساعة السادسة والربع مساء

جيرسونسبور جالاتا سراي الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

تقام مباراة بوافيستا أمام فريق باكوس دي فيريرا الساعة الثامنة مساء

تقام مباراة بيلينينسيش أمام فريق ماريتيمو الساعة العاشرة والربع مساء

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

تقام مباراة الاتحاد أمام فريق الرائد في تمام الساعة الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تفام مباراة أسوان أمام فريق المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء على قناة On Time Sports 2

تقام مباراة الجونة أمام فريق بيراميدز في تمام الساعة الساعة السابعة مساء على قناة On Time Sports

تقام مباراة المصري البورسعيدي أمام فريق سموحة في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء على قناة On Time Sports.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت فى التاسعة مساء أمس السبت على استاد الأهلى السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 للمسابقة.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.