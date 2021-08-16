فيديو - باحث اقتصادى : الرئيس أطلق 33 مبادرة لـ تمكين الشباب فى 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى إسماعيل حماد، بـ برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة منذ 2014 تهتم بالشباب وتمكينهم خصوصًا تمكين المرأة، مؤكدًا أن شباب مصدر طاقة وإبداع وانطلاق.

وأكد الباحث الاقتصادى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى اهتمت بالشباب سواء على المستوى السياسى والاجتماعى وأصبحت تستغل نقطة القوة هذه فى بناء الدولة، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل الاستفادة من الشباب وأصبح لدينا نماذج مشرفة من الشباب، منوهًا بأن الدولة تفكر فى المستقبل من خلال مشاركة الشباب فيما يتم.

وشدد الباحث الاقتصادى إلى أن العائدين من الخارج بسبب أى ظرف، وجدوا فرص عمل أكبر بفضل المشروعات القومية الكبرى فى مصر وفق برنامج الإصلاح الاقتصادى.