حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 17-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 17-8-2021

عاطفيًا: أنت تعيش حالة من الجفاف والفقر العاطفي وتتمنى أن تنتهي بأسرع وقت.

مهنيًا: تشعر ببعض الضجر والملل هذه الأيّام وتحتاج إلى استراحة من الشغل.

صحيًا: تشعر بالنعاس الشديد ولربّما ينقصك الأوكسجين.

حظك اليوم برج الثور الإثنين 17-8-2021

عاطفيًا: عليك التعامل باحترام مع شريكة حياتك ولا تهملها بسبب عملك.

مهنيًا: فم باختيار الأفضل لك في العمل ولا تكن أنانيا.

صحيًا: عليك أن تقوم بإجراء فحوصات دم إذا كنت تشعر بالدوار.

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 17-8-2021

مهنيًّا: حافظ على مكانتك في العمل بين الزملاء.

عاطفيًّا: حاول أن تحلّ مشاكلك العاطفيّة بينك وبين الشريك دون أن تؤثّر عليكما سلبًا.

صحّيًّا: لا تتناول كمّيّة كبيرة من الطعام.

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 17-8-2021

مهنيًا: لا تتردد في طلب ترقي في منصب فانت تستحق.

عاطفيًا: الحبيب قلق من تصرفاتك وتفكيرك الغريب.

صحيًا: عليك الإكثار من تناول الماء وخاصة في هذه الفترة الحارة.

حظك اليوم برج الأسد الإثنين 17-8-2021

مهنيًا: لا تتسرع في اتخاذ القرارات وخاصة المصيرية.

عاطفيًا: الحبيب بحاجة لك إلى جانبه خاصة في هذه الفترة.

صحيًا: لا تكن كسولًا وعليك بممارسة النشاطات الرياضية.

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 17-8-2021

مهنيًا: لا تتخلى عن منصبك في العمل بكل سهولة.

عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة لك خاصة في هذه الفترة الصعبة عليه.

صحيًا: لا تكس مبالي وعليك الاستمرار في العلاج لتتخلص من المرض.

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 17-8-2021

عاطفيًا: لعلاقة قوية وطويلة الأمد عليك بمصارحة الشريك.

مهنيًا: أمامك فرصة ذهبية، انتهزها ولا تضيعها.

صحيًا: واظب على القيام بتمارينك الرياضية.

حظك اليوم برج العقرب الإثنين 17-8-2021

عاطفيًا: لا تحاول استغلال الحبيب أو اللعب بمشاعره.. كن صادقًا مع نفسك.

مهنيًا: أنت في أفضل الفترات على الإطلاق، على الصّعيد المهني.

صحيًا: تشعر بآلام شديدة في الظهر وعليك بالرّاحة والتدليك.

حظك اليوم برج القوس الإثنين 17-8-2021

عاطفيًّا: تواجه اليوم مشكلة طارئة بينك وبين الحبيب، عليك بتفهمه.

مهنيًّا: تتخلص اليوم من توتر كان يلازمك منذ فترة.

صحّيًّا: قم ببعض التمارين الرياضية لصحة أفضل.

حظك اليوم برج الجدى الإثنين 17-8-2021

مهنيًّا: تستحوذ القضايا المالية داخل العمل كامل اهتمامك، لكن عليك توزيع وقتك بشكل متساو بين كافة الأمور في العمل.

عاطفيًّا: إذا رأيت أنّه لا حلّ بعد المشكلة الأخيرة بينك وبين الشريك، أنهِ العلاقة في أسرع وقت.

صحّيًّا: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 17-8-2021

مهنيًّا: اقبل الأفكار الجديدة ولكن دون أن تتخلى عن أفكارك الأساسية.

عاطفيًّا: حاول أن تقلل من مشاكلك ع الشريك وقررا العيش بفرح وسعادة.

صحّيًّا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 17-8-2021

مهنيًّا: حاول أن تتكيّف أكثر في عملك فهذا يجعلك أكثر راحة بالتالي ستعمل بنجاعة أكبر.

عاطفيًّا: لا تحك على الشريك دون سماع وجهة نظره.

صحّيًّا: حافظ أكثر على صحّتك ولا تهمل شرب الماء.