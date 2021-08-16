حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 17-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 17-8-2021
عاطفيًا: أنت تعيش حالة من الجفاف والفقر العاطفي وتتمنى أن تنتهي بأسرع وقت.
مهنيًا: تشعر ببعض الضجر والملل هذه الأيّام وتحتاج إلى استراحة من الشغل.
صحيًا: تشعر بالنعاس الشديد ولربّما ينقصك الأوكسجين.
حظك اليوم برج الثور الإثنين 17-8-2021
عاطفيًا: عليك التعامل باحترام مع شريكة حياتك ولا تهملها بسبب عملك.
مهنيًا: فم باختيار الأفضل لك في العمل ولا تكن أنانيا.
صحيًا: عليك أن تقوم بإجراء فحوصات دم إذا كنت تشعر بالدوار.
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 17-8-2021
مهنيًّا: حافظ على مكانتك في العمل بين الزملاء.
عاطفيًّا: حاول أن تحلّ مشاكلك العاطفيّة بينك وبين الشريك دون أن تؤثّر عليكما سلبًا.
صحّيًّا: لا تتناول كمّيّة كبيرة من الطعام.
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 17-8-2021
مهنيًا: لا تتردد في طلب ترقي في منصب فانت تستحق.
عاطفيًا: الحبيب قلق من تصرفاتك وتفكيرك الغريب.
صحيًا: عليك الإكثار من تناول الماء وخاصة في هذه الفترة الحارة.
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 17-8-2021
مهنيًا: لا تتسرع في اتخاذ القرارات وخاصة المصيرية.
عاطفيًا: الحبيب بحاجة لك إلى جانبه خاصة في هذه الفترة.
صحيًا: لا تكن كسولًا وعليك بممارسة النشاطات الرياضية.
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 17-8-2021
مهنيًا: لا تتخلى عن منصبك في العمل بكل سهولة.
عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة لك خاصة في هذه الفترة الصعبة عليه.
صحيًا: لا تكس مبالي وعليك الاستمرار في العلاج لتتخلص من المرض.
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 17-8-2021
عاطفيًا: لعلاقة قوية وطويلة الأمد عليك بمصارحة الشريك.
مهنيًا: أمامك فرصة ذهبية، انتهزها ولا تضيعها.
صحيًا: واظب على القيام بتمارينك الرياضية.
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 17-8-2021
عاطفيًا: لا تحاول استغلال الحبيب أو اللعب بمشاعره.. كن صادقًا مع نفسك.
مهنيًا: أنت في أفضل الفترات على الإطلاق، على الصّعيد المهني.
صحيًا: تشعر بآلام شديدة في الظهر وعليك بالرّاحة والتدليك.
حظك اليوم برج القوس الإثنين 17-8-2021
عاطفيًّا: تواجه اليوم مشكلة طارئة بينك وبين الحبيب، عليك بتفهمه.
مهنيًّا: تتخلص اليوم من توتر كان يلازمك منذ فترة.
صحّيًّا: قم ببعض التمارين الرياضية لصحة أفضل.
حظك اليوم برج الجدى الإثنين 17-8-2021
مهنيًّا: تستحوذ القضايا المالية داخل العمل كامل اهتمامك، لكن عليك توزيع وقتك بشكل متساو بين كافة الأمور في العمل.
عاطفيًّا: إذا رأيت أنّه لا حلّ بعد المشكلة الأخيرة بينك وبين الشريك، أنهِ العلاقة في أسرع وقت.
صحّيًّا: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 17-8-2021
مهنيًّا: اقبل الأفكار الجديدة ولكن دون أن تتخلى عن أفكارك الأساسية.
عاطفيًّا: حاول أن تقلل من مشاكلك ع الشريك وقررا العيش بفرح وسعادة.
صحّيًّا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 17-8-2021
مهنيًّا: حاول أن تتكيّف أكثر في عملك فهذا يجعلك أكثر راحة بالتالي ستعمل بنجاعة أكبر.
عاطفيًّا: لا تحك على الشريك دون سماع وجهة نظره.
صحّيًّا: حافظ أكثر على صحّتك ولا تهمل شرب الماء.
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