طقس الإثنين .. انخفاض فى درجات الحرارة واستمرار ارتفاع الرطوبة.. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - قال خبراء الأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بسبب انكماش منخفض الهند الموسمى وسيطرت المرتفع الآزورى بأجوائه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحرى، والذى يصل إلى القاهرة.





وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو.

حالة الطقس اليوم

وتميل درجات الحرارة نحو الانخفاض الطفيف على شمال الجمهورية، ويكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الدلتا، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، والطقس معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، مائل للحرارة على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر.

ويؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية وصولا لشمال الصعيد إلى مزيد من الشعور بحرارة الأجواء.

وتشهد البلاد أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة صباحا على شمال الجمهورية، كما تظهر بعض السحب الركامية على أجزاء من منطقة حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لحركة الرياح تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة ، تنشط على منطقة خليج السويس وشمال البحر الأحمر بالإضافة إلى وسط و جنوب الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

الاسكندرية 31 25

وادى النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 25

السلوم 30 25

سيوة 37 24

بورسعيد 31 27

دمياط 32 26

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25



الاسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 36 26

بنى سويف 37 26

المنيا 38 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

ادفو 42 28

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 41 26

حلايب 35 29

شلاتين 37 28