فيديو - حصل على 100% .. الأول على الثانوية الأزهرية يكشف سبب تفوقه

جدة - نرمين السيد - قال الطالب أمير محمد فهمى، الأول على الثانوية الأزهرية، والحاصل على مجموع 100%، إنه كان ينظم وقت مذاكرته بحيث لا يتسبب لنفسه فى أى إجهاد وفى الوقت نفسه لا يقصر فى مذاكرة أى مادة، مشددا على أنتنظيم الوقت أهم أسرار تفوقه.





أضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، والمذاع عبر شاشة القناة الأولى لـ التلفزيون المصرى، مساء أمس الأحد، أن فلسفته فى النجاح تتمثل فى المذاكرة والتركيز والراحة، لافتا إلى أن أسرته لها دور كبير فى تحقيق هذا المجموع الكبير. وشدد الطالب الأول على الثانوية الأزهرية أن والدته كان لها دور كبير فى تفوقه، قائلا: "الفضل لله عز وجل ثم لأمى"، وعن الكلية التى يريد أن يلتحق بها، رد الطالب أمير محمد فهمى الأول على الثانوية الأزهرية، قائلا :"ناوى على كلية الطب للقوات المسلحة تخصص المخ والأعصاب". وفى سياق متصل، أكدت والدة الطالب أمير أنها سعيدة بتفوق ابنها، لافتة إلى أنها أم لـ 5 أبناء متفوقين فى التعليم.

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