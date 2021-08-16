الأوقاف تعلن توزيع 16 طن لحوم أضاحى فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للوزارة، أن ذلك بمحافظات: "البحيرة- جنوب سيناء- بورسعيد- الإسماعيلية- الغربية- السويس"، بواقع 4 أطنان لمحافظة الإسماعيلية و3 أطنان لمحافظتى البحيرة- الغربية، و2 طن لكل من محافظات "جنوب سيناء- بورسعيد- السويس"، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 457 طنا من اللحوم.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.