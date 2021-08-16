بكل فخر صنع فى مصر .. الصناعة : 335 مصنعا تقدموا للحصول على علامة الجودة

وقال، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إنه تقدم للمركز 335 مصنعا للحصول على شهادة "بكل فخر صنع فى مصر"، متابعا: "تلك الاختبارات هدفها تعميق التصنيع المحلى فى مصر وإعطاء شهادة جودة للمنتج المصرى حتى يطمئن المستهلك".
وأضاف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لـ وزارة التجارة والصناعة، أن العلامة تعطى على عدة معايير على المنتج والجودة ونظام الإدارة، ونظام البحوث والبيئة، وتدوير المخلفات ومجموعة من المعايير، و"نزور المصانع عدة مرات للتأكد من اجتيازها لكل الاختبارات والاطمئنان على جودة الخدمات".
بكل فخر صنع فى مصر .. الصناعة : 335 مصنعا تقدموا للحصول على شهادة الجودة
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