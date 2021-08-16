”الناجح يرفع ايده” صدور نتائج التوجيهي 2021 بالأردن

الان كان أبو قديس كان أعلن في تصريحات صحفية سابقة لوكالة الأنباء الأردنية، أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الامتحانات، وبدأت بعدها مرحلة التدقيق والمطابقة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإجراء دورة تكميلية استثنائية لامتحانات الثانوية العامة، لكن سيتم بحث الأمر بعد صدور النتائج.

جديد كما وسيعقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس، عند الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين مؤتمرًا صحافيًّا في مركز الوزارة لإعلان نسب النجاح وأسماء الأوائل في امتحان شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة 2021."

tawjihi jo رابط نتائج التوجيهي حسب الاسم 2021 || إعلان نتائج الثانوية العامة الأردن صباح 16 آب نتائج التوجيهي 2021 حسب الاسم eduwave التكميلي رسمياً، نتائج توجيهي الأردن أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية موعد إعلان نتائج توجيهي جو tawjihi jo إلكترونياً، لتتوفر قبل بداية المؤتمر الصحفي علي الفور، والذي سيتم عقده صباح يوم الإثنين الموافق 16 من أغسطس، هذا وفق ما أعلنت قبيلات بخصوص موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الاردن عبر الموقع الرسمي للوزارة.