فيديو .. وزير الأوقاف يدعو إلى البعد عن التنمر: علينا أن نستعيد قيم الشهامة

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال فيديو له بثه عبر قناته على يوتيوب، أن الآداب العامة لا تنفك عن منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية من النظام والنظافة والاحترام المتبادل والشهامة واحترام الكبير والحنو على الصغير والاهتمام بالمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح، أنه علينا أن نستعيد قيم الشهامة واحترام الكبير وإكرام المرأة والحنو على الصغير وتقدير العلماء، كما دعا إلى البعد عن التنمر ببعضنا البعض.