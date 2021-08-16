فيديو .. وزير الأوقاف : الجيش المصرى ناره تحرق المعتدين على أمن مصر وحقوقها

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن مصر هى بلد الأمن والأمان وستظل كذلك، كما أنها بلد الخير والعطاء أيضا، وجندها خير أجناد الأرض وسيظلون ذلك إلى يوم القيامة.





وأوضح وزير الأوقاف، خلال فيديو له عبر صفحته بفيس بوك، أن جيش مصر كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو جيش رشيد، يحمى ولا يبغى، لا يجور ولا يظلم ولا يعتدى، ولكنه فى الوقت نفسه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو حقوقها. وتابع: "جيش مصر العظيم هو ابن هذا الشعب العظيم ليس به ولا فيه مرتزقة ولا ميليشيات، وإنما جيش من لحمة هذا الشعب". وأكد أن خلف هذا الجيش 100 مليون مصرى هم صفوف إمداد لهذا الجيش، لسان حالهم وحال جيشهم يقول الشجاع يموت مرة واحدة، والجبان يموت ألف مرة، وليس بين أبناء مصر جبان واحد، فكلنا فى سبيل هذا الوطن العزيز أسود غائرة والتاريخ خير شاهد.

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