/645522/مجدي-عبد-الغني-الأهلي-يقرر-فسخ-عقد-أجاي-ويتفاوض-معه-حول-مستحقاته

فجر الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجاة من العيار الثقيل مؤكدًا إن الأهلي قرر فسخ عقد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بعدما طلب الجهاز الفني الإستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات مجدي عبد الغني.

أضاف عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة الشمس، إنه رغم أن تقارير كثيرة ذهبت الأيام الماضية إلى أن الأهلي قرر الأبقاء على جونيور أجاي وسيتم الإستغناء عن الكونغولي والتر بواليا والمالي آليو ديانج من أجل قيد الثنائي الأجنبي الجديد الوافد للأهلي ، لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي إلا أن المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن أجاي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

تصريحات مجدي عبد الغني

وقال البلدوزر ، أن مسئولو النادي يتفاوضون حالياً مع وكيل أعمال جونيور أجاي بشأن الطريقة التى سيرحل بها اللاعب.

وأوضح أن الاهلي حاول خلال الفترة الأخيرة تسويق اللاعب النيجيري لأحدى الدوريات الخارجية لكنه وجد صعوبة لذا قرر فسخ عقده بالتراضي والتفاوض معه حول مستحقاته عن الموسم المتبقي في عقده مع النادي.

جونيور أجايى

وأكد مجدى عبد الغني أن قرار رحيل أجاي عن الاهلي بنهاية الموسم الجاري بات رسمياً ونهائياً حتى لو رحل بواليا وديانج لأن الجهاز الفني لم يعد يرغب في بقاء اللاعب النيجيري.

قائمة الأهلي في إفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوى - على لطفي - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: حمزة علاء - سعد سمير - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - محمود متولى - بدر بانون - محمد هاني - كريم نيدفيد - احمد بيكهام - ايمن اشرف - على معلول - محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية - اكرم توفيق - محمد محمود - حمدى فتحي - اليو ديانج - مجدى قفشة - ناصر ماهر - محمد شريف - جونيور اجايه - حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - والتر بواليا - احمد نبيل كوكا - احمد سيد غريب.