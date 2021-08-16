صور.. محافظ الجيزة يتفقد موقع إصلاح خط المياه بشارع جامعة الدول

جدة - نرمين السيد - ووجه راشد، بحسب بيان للمحافظة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازى مع إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التى تأثرت بضعف فى الضغوطات نتيجة لذلك والتى تشمل عددا من متفرعات شارعى السودان وجامعة الدول العربية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الدفع بـ30 سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجة عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة، كما تم إجراء تحويلة مرورية مؤقتة أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء من الإصلاحات مع إعادة الشىء لأصله.

ولفت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وفرت عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.