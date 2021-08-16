البحث العلمى والجامعات الكندية يطلقان فرع حاضنة أعمال فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومؤسسة الجامعات الكندية فى مصر إطلاق فرع حاضنة الأعمال التقنية العالمية "دى إم زى كايرو" فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبدأ التقديم لها فى 9 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق الدورة الافتتاحية للحاضنة أكتوبر القادم.





وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، خلال حفل الإطلاق مساء اليوم، إن حاضنة الأعمال "دى إم زى" هى عضو جديد فى نادى الحاضنات التكنولوجية التابعة للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية " انطلاق " وبانضمام تلك الحاضنة يصبح عدد الحاضنات التكنولوجية التابعة للاكاديمية 28 حاضنة.

وأضاف أن برنامج (انطلاق)، والذى تم تصنيفه من المشروعات القومية الكبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات فى 2018، يهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية فى الجامعات المصرية (مشروعات التخرج).

وأوضح أن البرنامج يستهدف كذلك توفير البيئة المناسبة والدعم المادى والفنى واللوجستى للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفى.

وأشار إلى أن عدد الحاضنات الممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هى 28 حاضنة منذ انطلاق البرنامج، وقد تم مراعاة توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين.

وكشف عن عدد الشركات الناشئة التى تم احتضناها فى الحاضنات التابعة للاكاديمية والتى بلغت 182 تخرج منها فعليا 151 شركة كما وفرت الحاضنات أكثر من 954 فرصة عمل للشباب، وبلغ إجمالى التمويل على الحاضنات 70 مليون جنيه.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هادية حمدى نائب رئيس الجامعات الكندية فى مصر للتطوير الأكاديمى والمبادرات الاستراتيجية أن مؤسسة الجامعات الكندية تأسست بموجب قرار جمهورى رقم 9 لعام 2019 بهدف الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل مصر.

وأضافت أن المشتركين بحاضنة أعمال "دى إم زى كايرو" لا يشترط أن يكونوا طلاب حاليين أو ملتحقين بأى شكل بالجامعات الكندية فى مصر حيث يستطيع أى رائد أعمال ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتقديم.