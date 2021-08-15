/645519/النصر-السعودي-يستعيد-نجم-الفريق-قبل-لقاء-الفيصلي

أعلن فريق النصر السعودي استعادة خدمات، منصور الشمري ظهير أيسر الفريق في مبارة الفريق أمام الفيصلي بالجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيين السعودي.

وكان فريق النصر السعودي أعلن منذ ثلاثة أسابيع مغادرة الشمري مصابًا "في العضلة الخلفية"، أثناء معسكر الفريق في بلغاريا قبل إنطلاق الموسم السعودي.

ويستعد فريق النصر لملاقاة نظيره الفيصلي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 7:50 مساءً، يذكر أن النصر تمكن من سحق فريق الضمك برباعية مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولي.

رابطة الدوري السعودي تختار أفضل أهداف الجولى الأولي

انتهت بالأمس الجولة الأولي من بطولة الدوري السعودي، واختارت اللجنة الفنية برابطة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيين أفضل 3 أهداف بالجولة.

حيث وقع الاختيار علي أهداف الكاميروني "فينسنت أبو بكر" لاعب النصر في مرمى ضمك ، وهدف "عبدالهادي الحراجين" لاعب الحزم في مرمى التعاون، وهدف اليوناني "باناغيوتس" لاعب الفيحاء في مرمى الاتحاد.

ويستعرض موقع دوت الخليج نتائج الجولة الأولي من الدوري السعودي: الفيحاء يفوز علي اتحاد جدة بنتيجة هدف دون رد. أبها يفوز علي الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف. الرائد يفوز علي الفتح بنتيجة هدف دون رد. الحزم يتعادل مع التعاون بنتيجة 3-3 . النصر يفوز علي ضمك بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف. الأهلي يتعادل مع الفيصلي بنتيجة 1-1. الأتفاق يفوز علي الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف. الهلال يفوز علي الطائي بهدف دون رد. ويتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كلا من الاتفاق، أبها، الهلال، الرائد والفيحاء.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.