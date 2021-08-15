/645518/بدون-غيابات-الأهلي-يكشف-عن-قائمة-الفريق-المشاركة-في-إفريقيا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قائمة الفريق الإفريقية والتي ضمت ٣٣ لاعبًا، للموسم الجديد ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، بعد ضمان الفريق مقعد في البطولة.

ويستعرض دوت الخليج قائمة الأهلي التي يشارك بها المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا. قائمة الأهلي في إفريقيا: في حراسة المرمى: محمد الشناوى - على لطفي - مصطفي شوبير. خط الدفاع: حمزة علاء - سعد سمير - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - محمود متولى - بدر بانون - محمد هاني - كريم نيدفيد - احمد بيكهام - ايمن اشرف - على معلول - محمود وحيد. خط الوسط: عمرو السولية - اكرم توفيق - محمد محمود - حمدى فتحي - اليو ديانج - مجدى قفشة - ناصر ماهر - محمد شريف - جونيور اجايه - حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - وليد سليمان. خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - والتر بواليا - احمد نبيل كوكا - احمد سيد غريب. الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا - أنجولا: بترو أتلتيكو - ساجرادا إسبيرانسا - بنين: إف سي إساي - بوركينا فاسو: سونابيل - بوروندي: إف سي نجونزي - أفريقيا الوسطى: النادي الدبلوماسي - الكونغو: أوتوهو - كوت ديفوار: أسيك ميموزا - جيبوتي: آرتا سولار - إثيوبيا: فاسيل كينيما - غينيا الإستوائية: أكونانجي قائمة الفرق المشاركة في البطولة - الجابون: بوينجيني سبورت - جامبيا: إف سي فورتون - غانا: هارتس أوف أوك - غينيا: كامسار - حوريا كوناكري - كينيا: إف سي توسكر - ليبيريا: أويلرز - مالاوي: نياسا بيج بولتس - مالي: الملعب المالي - موريتانيا: إف سي نواذيبو - موزمبيق: يونياي دو سونجو - النيجر: نادي الجمارك - الكونغو الديمقراطية: مازيمبي - مانييما يونيون - رواندا: نادي الجيش - السنغال: تونجيث - الصومال: نادي مقديشو - السودان: الهلال - المريخ - جنوب أفريقيا: ماميلودي صن داونز - أمازولو - تنزانيا: سيمبا - يانج أفريكانز - توجو: أسكو دي كارا - تونس: الترجي الرياضي - النجم الساحلي - أوغندا: إف سي إكسبريس - زامبيا: زاناكو - زيسكو يونايتد - زنجيبار: نادي كمكم - زيمبابوي: بلاتينوم ستارز

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