تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2 pdf للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجمهورية مصر العربية عن كراسة شروط سكن لكل المصريين 2 للعام 2021 والتي تتضمن كافة التفاصيل التي تخص المبادرة الرئاسية لمشروع الإسكان الإجتماعي الجديد بفائدة 3 % لمدة 30 عامًا، وبعد الإعلان عن تلك المشروع الجديد بدأت طلبات البحث تزداد لكي يتمكن المواطنين من معرفة باقي تفاصيل المبادرة وتحميل كراسة الشروط PDF.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 2 لعام 2021

هذا المشروع يستهدف ثلاث سنوات ويشمل ثلاث غرف وصالة لكافة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وأماكن تواجد تلك الوحدات هي:

أولًا: وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة).

الإسماعيلية

المنيا

الشرقية

سوهاج

قنا

الإسكندرية

المنوفية

كفر الشيخ

أسوان

الغربية

البحيرة

مطروح

الفيوم

بني سويف

أسيوط

الوادي الجديد

الأقصر

شمال سيناء

دمياط

ثانيًا: وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا

بدر

حدائق العاصمة

15 مايو

حدائق أكتوبر

6 أكتوبر

العاشر من رمضان

أسوان الجديدة

العلمين الجديدة

المنيا الجديدة

ناصر

رشيد الجديدة

بني سويف الجديدة

الغردقة

بورفؤاد

وتشمل كراسة الشروط مجموعة من الشروط والتي تنقسم لعامة وشروط الحجز، وأيضًا كيفية الحجز وآلية التسجيل للتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، وأسلوب السداد وبيان الوحدات السكنية وكل ما يخص المشروع الجديد تتضمنه الكراسة إلى جانب التوقيع الأخير للمتقدم.

وتتضمن أسعار البيع الأولي للوحده السكنية وتختلف باختلاف الدور والمساحة أيضًا، ولكن يُسدد 5% كمبلغ صيانة من ثمنه والمبلغ لا يرد، وتجدر الإشارة إلى أن جهات التمويل تمنح التمويل العقاري 65% من سعر بيع الوحدة السكنية على حسب دخل المواطن وعمره.

علي أن شراء الكراسة بمبلغ 125 جنيه وسداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدراية بمكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

حمل الآن كراسة شروط سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل 2021 PDF

موعد التقديم للحصول على وحدة سكنية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن استقبال الطلبات الخاصة بالحصول على وحدات سكنية، حيث تبدأ أول مرحلة والتي تختص بكافة ذوي الإعاقة فقط من يوم 8 أغسطس حتى 14 أغسطس، وتبدأ مرحلة جميع المواطنين إلى جانب ذوي الإعاقة أيضًا من يوم 15 أغسطس حتى 9 سبتمبر.