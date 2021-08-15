منتخب مصر للناشئين يفوز بكأس أفريقيا لكرة السلة

نجح منتخب مصر للناشئين في اقتناص كأس أفريقيا تحت 16 سنة من منتخب مالي القوي وذلك بعد الفوز بنتيجة 62/63 في نهائي البطولة الأفريقية، التي استضافتها مصر على مجمع الصالات باستاد القاهرة في الفترة من 6 إلى 15 أغسطس الجارى.
ونجح منتخب الناشئين أيضًا حجز بطاقة التأهل إلي كأس العالم لكرة السلة دون 18 عامًا بعد الحصول علي لقب بطل أفريقيا، فيما حصل منتخب الجزائر للناشئين علي المركز الثالث للبطولة.
وتضم البطولة الأفريقية للناشئين سبعة منتخبات هم "الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار ومالي الي جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات " الجزائر، الجابون، أوغندا، مالي، تشاد، ومنتخب مصر".
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