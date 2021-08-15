غدًا.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الياباني 

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غداً الاثنين، موتيجي توشيميتسو وزير خارجية اليابان، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية.

ويعقب ذلك قيام الوزيرين بالإدلاء بتصريحات أمام الكاميرات، وذلك في قاعة المؤتمر الصحفي بالدور الأرضي بمقر الوزارة.

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