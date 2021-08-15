محافظ دمياط تناقش رفع الإشغالات بالسوق العمومى والحضارى

وشددت المحافظ، فى مستهل الاجتماع، على ضرورة تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بكافة أرجاء المدينة، خاصة بالسوق العمومى والسوق الحضارى بشارع 33 لمنع أى تعديات على الطريق العام من المنتفعين بباكيات السوق، مؤكدة تنفيذ هذه الحملات بشكل دورى للحفاظ على المظهر الحضارى العام للمدينة والتصدى لأى مخالفات فى هذا الخصوص، كما وجهت بمصادرة مكبرات الصوت التى يستخدمها الباعة الجائلون وتتسبب فى التلوث السمعى، وتنظيم عملية استقبال رحلات اليوم الواحد وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.
وتابعت المحافظ منظومة تحصيل إيرادات بوابتى المدينة، حيث أمرت بالمرور الدورى لإحكام الرقابة على تلك المنظومة ومنع أى تلاعب من القائمين عليها.
وعلى جانب آخر، اطلعت المحافظ على الموقف الخاص بالجراجات المخالفة وما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص ذلك الملف، موجهة بحصر قرارات السحب الصادرة بشأن الجراجات والتى تم تحويلها لأنشطة تجارية بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قطع الأراضى التى تم سحبها، مشددة أيضا على ضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق المدينة وبمنطقة الامتداد العمرانى، وزيادة أعداد العمالة خاصة خلال فصل الصيف مع تزايد الإقبال ووضع خطة محددة للارتقاء بتلك المنظومة.
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